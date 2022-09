La nueva presidenta del Valencia habló sobre el mercado y la situación del club actualmente y en los últimos años. Como no podía ser de otra manera se le preguntó por la descapitalización de la plantilla, que ha perdido un gran valor en los últimos años, y en este sentido apareció la figura de Carlos Soler. Su marcha supone la tercera venta de un canterano en los últimos tres mercados estivales tras Ferran y Kang In Lee.

A la pregunta de la 'no' renovación del mediocentro, la presidenta saco pecho en favor del club, asegurando que le ofrecieron "el mejor contrato de la historia del Valencia". "El contrato de Carlos se negoció el año pasado coincidiendo con la etapa de Anil. Cuando llegué mejoramos la oferta a Soler. Desafortunadamente quiso seguir otros caminos. Una vez supimos que ya no era posible renovar el club estudió otras opciones. Con un año de contrato por delante, el club miró por sus opciones (traspaso)", aseguró Layhoon.

Su intención en todo momento manifestó que era renovar a los dos capitanes: "Cuando se negocia a través de un agencia el proceso no es simple, ni directo, ni recto. Hablé con Soler y Gayà nada más llegar. Hablé con persuasión y realicé todos mis esfuerzos para ofrecerles una sólida propuesta económica".

En cuánto al por que de la decisión de Soler de poner marcha al PSG, aseguró no saber los motivos de esta: "No sé realmente sus razones para dejar al club. Pero también está claro que hay muchos jugadores que han demostrado que quieren estar con nosotros y otros que querían haber estado y no están porque ven que estamos construyendo un proyecto deportivo importante".

También sacó su lado más sentimental para hablar de las fotos de Carlos Soler en sus inicios en la Academia: "Cuando vi las fotos de Soler en las redes sociales como canterano y su evolución en imágenes en el Valencia CF me puse triste. Disfruté porque cuando ya estuve aquí como presidenta lo promocioné al primer equipo. Entonces este año con mi vuelta ha habido una especie de reconexión entre los dos. Teníamos un vínculo emocional, pero evidentemente esto no es suficiente. Es la realidad", declaró.

Para finalizar la rueda de prensa, habló sobre la negociación con el club francés y las ofertas que llegaron desde Francia a sabiendas que tan solo le restaba un año de contrato a jugador y podía marchar gratis: "La primera oferta no la aceptamos. La oferta que se aceptó al final era mejorada y muy significativamente. Eso fue el miércoles por la tarde. Muchas veces hay que medir bien cuál es la situación y ver cuáles son las mejores opciones que tienes", sentenció.