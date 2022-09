Mestalla se rindió a Edinson Cavani. El uruguayo desató la locura a su salida al césped de Mestalla. Fue el último en salir por el túnel de vestuarios. Alrededor de 10.000 valencianistas lo estaban esperando. La afición coreó su nombre y se puso en pie para darle la bienvenida al uruguayo. "¡Cavani, Cavani! rugía el valencianismo. "Muchas gracias a todos, no tengo palabras de agradecimiento para todos. Es una alegría para mí y mi familia ser parte de este club y de esta ciudad. Esperamos poder festejar juntos", aseguró. Mestalla se rindió a su nuevo 'Matador' a grito de "¡Uruguayo!"

El primero en salir fue Hugo Duro. Mestalla ovacionó al delantero madrileño y, cómo no, volvió a sonar el "!Tocó en Hugo Duro! "Estoy muy agradecido desde el año pasado, es un lujo y quiero dar las gracias a todos y espero que este año sea mejor que el pasado".

El segundo turno fue para Samu Castillejo. La afición aplaudió al malagueño a su salida al campo. "Es un placer estar aquí y esperemos devolverlos tanto cariño que no dais". "¡Castillejo, Castillejo!, gritaba la gente.

El otro 'Samu', Lino, fue el siguiente en saltar al campo. Mestalla coreó su nombre y el jugador agradeció el cariño de la gente. "Es la mejor afición, estoy muy feliz de estar aquí y amunt Valencia"·.

Nico González también se se llevó el calor de la grada. El centrocampista cedido por el Barça. "Estoy muy feliz de estar aquí, llevo ya varios partidos y es espectacular, seguro que conseguiremos grandes cosas", dijo.

El siguiente fue el turco Cenk Özkacar. "Hola a todos, estoy muy feliz de estar aquí y amunt Valencia!", dijo en un perfecto castellano. La afición le agradeció el gesto coreando su nombre: ¡Özkacar, Özkacar!

André Almeida se llevó más aplausos que el turco. Seguramente porque hay muchas ilusiones depositadas en él. El luso ya se siente en casa. "Estoy muy feliz por estar aquí, he trabajado mucho para estar aquí y espero ayudar al equipo a conseguir objetivos. Me siento en casa desde el primer día, he sentido el cariño de todos vosotros. Amunt València!", dijo.

Muchos aplausos también para Ilaix Moriba agradeciendo su vuelta a Mestalla y su gesto de llevarse la mano al escudo. La grada coreó su nombre antes e que tomara la palabra. "Estoy muy contento de volver a casa, siento que es mi casa y tenemos una deuda con la afición del año pasado, ya sabemos cómo es el míster y seguro que vamos a trabajar y levantar algún título".

Te puede interesar: Valencia CF "Por dinero hubiera ido a otros equipos, pero quería jugar en el Valencia"

La segunda gran ovación de la tarde se la llevó el hijo de Kluivert. Justin llegó subido a un coche rojo (patrocinador del club) y puso a la grada de pie a grito de "¡Kluivert, Kluivert". "Soy muy feliz por estar aquí, y espero jugar por todo, Amunt Valencia", aseguró.

El acto de bienvenida a los fichajes se cerró con la foto de familia de los nuevos y el himno regional. Cavani estuvo más de media hora firmando autógrafos a todos los aficionados. Todavía no ha empezado a jugar y ya se ha ganado a Mestalla.