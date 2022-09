18:23

¿Cómo te defines como delantero?

"Siempre fui un delantero, que te digo la verdad, que siempre sentí que la única forma de lograr los objetivos era trabajando. Nunca me creí un delantero que me sintiera un fenómeno o extraordinario. Mi carrera ha sido sacrificada y si vas un poco atrás viendo cosas, me he tenido siempre que machacar mucho para lograr todo lo que he logrado. Eso es porque mucha veces tenemos calidad, pero por ahí hay otros con más. A veces esa calidad que nos falta la tenemos que complementar con trabajo y sacrificio. Así me veo yo. Salgo a la cancha con ganas de ganar sin mirar quién está enfrente"

¿Cómo te sientes al ser el ejemplo dentro de una plantilla tan joven?

"Es una responsabilidad. Como dije antes, uno tiene una carrera detrás, muchos años en el fútbol y se ha ganado su respeto por todo lo que ha hecho. No solo por los goles y los títulos.También por mi forma de ser, de trabajar, por la disciplina y el sacrificio de salir a la cancha. Hay jóvenes que te ven como ejemplo y uno debe tenerlo presente. Así como me tocó a mi inspirarme en mi hermano y en otros jugadores, les puede pasar lo mismo a ellos. Eso es importante para el proceso y el desarrollo de un futbolista. Es una linda responsabilidad. Si te nace y es natural, no te va a costar. Es una responsabilidad y debo mantener siempre una línea para dejarlo lo mejor al club y a los chicos que vienen de abajo"