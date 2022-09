Traducir sensaciones en victorias es, en gran parte, una cuestión de gol. En las tres primeras jornadas el equipo de Gennaro Gattuso parece peleado con la portería rival, ya que solamente suma un tanto, el de Carlos Soler de penalti contra el Girona en la primera jornada de Liga. Uno de los objetivos que se marca el Valencia para el partido de esta noche contra el Getafe es el de canalizar su juego hacia la generación de más ocasiones claras -disparos a puerta- y, de forma extensible, hacia mejorar sus prestaciones goleadoras.

El combinado valencianista tiene el cuero (posesión media del 60 por cien), lo lleva a campo contrario y busca la profundidad, pero está teniendo problemas no solo para marcar sino también para realizar disparos a puerta. Las cifras, según el portal estadístico especializado Sofascore, revelan que los blanquinegros solamente chutan entre los tres palos 1,3 veces por partido, poniendo en muy pocos aprietos a los guardametas rivales.

«Yo no estoy preocupado. Estaría preocupado si no generáramos ocasiones de gol. Tenemos que mejorar la calidad del último pase y ya está. No estoy preocupado de eso», explicó el entrenador cuestionado por los problemas que está teniendo su equipo para ver puerta.

Contra el Girona la inferioridad numérica condicionó mucho el partido, pero Soler no falló desde los once metros. Ante el Athletic Club de Bilbao el encuentro fue dinámico, el Valencia gozó de acercamientos, pero no estuvo nada preciso en metros finales. El disparo de Marcos André al palo sobre la bocina fue la acción más peligrosa que protagonizó el equipo dirigido por Gattuso.

Ante el Atlético de Madrid, por último, el Valencia tuvo casi una hora de gran fútbol, pero en el que evidenció grandes dificultades para ser profundo y conseguir disparos certeros. Los de Gattuso, que merodearon el área, sacaron centros y buscaron la portería con insistencia no lograron acabar esas jugadas disparando entre palos. Yunus Musah lo consiguió y marcó, pero el colegiado fue al VAR para anularlo señalando una falta previa.

Con Marcos André

El equipo saldrá, salvo sorpresa mayúscula, con Marcos André en punta de ataque. Hugo Duro viene de una semana que arrancó andando con ayuda de las muletas y aunque la ha acabado entrenando con el grupo parece muy complicado que Gattuso asuma más riesgos de los necesarios en su retorno. Edinson Cavani, por su parte, viene de un largo periodo de inactividad y está siguiendo un plan específico para regresar a la competición al máximo nivel físico.