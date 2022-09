Toni Lato vivió una noche de ensueño en el Valencia - Getafe. El lateral izquierdo lució el brazalete de capitán y marcó el primero de los cinco goles del equipo de Gennaro Gattuso. Un momento que, reconoce, le emocionó. "Lucir el brazalete con nuestra gente, marcar un gol y salir así del campo es un orgullo y me han entrado ganas hasta de llorar", reconoció ante los micrófonos de LaLiga TV en la entrevista pospartido.

El defensa describió los momentos previos al gol: "He visto que el balón venía y cuando he visto que podía centrar si amagaba me quedaba solo. Cuando amagué y vi la oportunidad dije 'esta es la mía, voy a intentarlo'". Y el balón acabó dentro de la portería con un golpeo con la pierna derecha.

Más allá de lo individual, Lato destacó el trabajo de todos: "Me quedo con el esfuerzo del todo el equipo, de toda la gente que lleva apoyándonos mucho tiempo, el equipo merecía una noche así. Si seguimos así llegarán van a venir buenos resultados como el de hoy".

"Habíamos hecho grandes partidos", defendió el lateral. Únicamente "faltaba ser más efectivos y más verticales" y se logró ante el Getafe. "El gol tempranero nos ha venido muy bien para coger confianza y marcar mas. con nuestra aficion y jugando asi vamos a tener muy buenos resultados", sentenció el autor de la primera diana.