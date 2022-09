Esta mañana a partir de las 9:30 horas ha tenido lugar en la Ciudad de la Justicia la vista que determinará si un administrador judicial entra en el Valencia CF para gestionar las cuentas y, en general, el día a día del club. El abogado Jaime Navarro es quien está metido de lleno en una causa para conseguir la nulidad del contrato de compraventa de las acciones de la entidad que se llevó a cabo en 2014. Como primera parada, y para tratar de salvar al club de sus propios gestores y de la deriva económica que atraviesa el club, solicitó al juez que nombre una administración judicial que enderece el rumbo de la entidad de Mestalla para, según él, "que quede algo que recuperar".

Tras la vista, Jaime Navarro ha atendido a los medios y ha valorado el proceso judicial: "Nuestra impresión es buena, hemos expuesto que el Valencia CF está en causa de disolución. La actual presidenta comunicó que el Valencia tenía unas perdidas de 50 millones de euros y, teniendo en cuenta que el capital social del club es de 34 millones, con que solo tuviera 37 millones de perdidas ya estaría en causa de disolución. Lo que pedimos es que se anule la compra de Meriton de las acciones del Valencia, se tiene que administrar judicialmente para evitar esas pérdidas que llevan al club a causa de disolución".

El abogado no ha querido hablar mucho de optimismo pero sí ha recalcado que la ley les debe dar la razón: "Nuestro optimismo es pedir que se cumpla la ley. Creemos que está obligado su señoría a cumplir la ley, si se cumple la ley ganaremos el pleito".

Jaime Navarro comentó que la sentencia judicial no se hará esperar mucho y que recurrirán en caso de no estar satisfechos: "En estos días su señoría emitirá un Auto (resolución judicial) resolviendo si da la administración judicial o no. Si no nos satisface recurriremos. En pocos días tendremos ese Auto".

En caso de que el abogado termine ganando el pleito, un administrador judicial entraría en el Valencia CF para gestionar el club. Si eso ocurre, "será beneficiado hasta el accionista mayoritario, porque son empresas acostumbradas a sacar a empresas de causas de disolución", concluyó Jaime Navarro.