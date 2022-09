Tras su primer partido como titular con el Valencia CF en la victoria contra el Getafe por 5-1, Nico González ha analizado el inicio de temporada del equipo en una entrevista concedida a VCF Media. El mediocentro gallego marcó su primer gol como valencianista en el encuentro frente al conjunto azulón y ahora se centra en el partido contra el Rayo Vallecano.

"Es evidente que el resultado ayuda a tener esas buenas sensaciones, pero tanto la intensidad como el juego del equipo durante los 90 minutos fueron espectaculares y al final el juego suele verse reflejado en el resultado", ha expresado el centrocampista respecto al partido del domingo pasado.

Respecto a la filosofía de juego de Gattuso, el '17' del equipo ha destacado que "en cualquier equipo del mundo, para jugar bien al fútbol, teniendo el balón y que haya una circulación rápida, lo más importante es el centro del campo". Además de añadir que se están "conectando muy bien" y que son "jóvenes", se llevan "muy bien y eso es importante".

"En la escuela del Barça nos enseñan desde pequeños que lo más efectivo es hacer lo simple, jugar uno o dos toques rápidos. Es también la idea de Gattuso, jugar rápido y así facilitamos el trabajo a los extremos, que tienen más espacio y tiempo para encarar", ha recalcado sobre el estilo de juego del calabrés. El jugador ha revelado que le gusta "tener el balón" y que está "acostumbrado a jugar así".

En cuanto a la posición de pivote, en la que Gattuso insistió en reforzar tanto este verano, Nico ha manifestado que "en categorías inferiores, el 90% de las veces" ha jugado "de pivote".

El jugador de 19 años ha revelado que está "más acostumbrado" y que "siempre he tirado hacia esa posición", a pesar de que "el año pasado" jugó "todos los partidos de interior". "Este año llevo varios partidos de interior y me siento muy cómodo", ha declarado el centrocampista.

Unión del vestuario con Gattuso

El fichaje del Valencia ha desvelado cómo le presentó el entrenador italiano al grupo: "En mi primer día, Gattuso me puso delante de todos, me presentó un poco y me dio una colleja de las suyas. Al final nos reímos todos y eso también es hacer grupo".

Por otra parte, ha asegurado que "el buen juego que se está viendo es un trabajo que se está haciendo en el día a día" y que el míster les "está transmitiendo que quiere eso y lo estamos reflejando muy bien".

"Ha sido jugador muy importante durante muchísimos años y eso se nota. Conoce muy bien este mundo y eso ayuda, nos los hace todo mucho más fácil, el mensaje nos lo hace llegar muy claro y siempre nos apoya mucho", ha revelado sobre el de Cosenza.

Gol ante el Getafe y partido contra el Rayo

"El año pasado marqué dos goles y ninguno fue de cabeza. No me acuerdo de haber marcado ningún gol de cabeza en un saque de esquina." El coruñés ha destacado que "cuando era más pequeño y jugaba con los de un año más tampoco era de los más altos. Era más habitual que sacara los córners yo".

En cuanto al encuentro en Vallecas, Nico se ha mostrado prudente afirmando que "es un campo complicado y pequeño". Además de que habrá intensidad los 90 minutos" y que tendrán que "afrontarlo con intensidad, buen juego y dando lo máximo en cada minuto". "Así los resultados acabarán llegando como estamos viendo", ha manifestado.

Mestalla y la ciudad de Valencia

"Mestalla es un estadio histórico, con una afición espectacular y cuando aprietan los rivales lo notan mucho y nos ayudan muchísimo. Me impresionó. El primer día que entrené fue el día del entrenamiento a puertas abiertas y me quedé flipando, con tanta afición y tanto cariño. Cada partido es así, nos apoyan muchísimo y se nota", ha expresado el jugador en el año del centenario del estadio del Valencia.

En cuanto a su adaptación a la capital del Turia, el jugador ha expresado que "los días libres ha intentado aprovechar para conocer la ciudad y el centro" y que a pesar de que lleva poco tiempo en la ciudad le "está gustando mucho y se vive muy bien aquí".

"El primer día que bajé al centro, fui un poco más descuidado. El otro día fui con gafas y gorra, pero también gusta el cariño de la gente, que aquí vive mucho el fútbol y se nota", concluyó el futbolista gallego.