Justin Kluivert es la gran novedad en la lista de convocados del Valencia CF. El neerlandés forma parte de la expedición valencianista que viaja a Vallecas y podrá debutar este sábado contra el Rayo Vallecano. El futbolista ha necesitado semana y media para adaptarse física y técnicamente al equipo de Gennaro Gattuso. El italiano ha trabajado con el futbolista estos últimos días porque, según él, ha jugado "al 50%" en sus anteriores equipos.

"En la última semana ha trabajado muy bien. Lleva buena carga de trabajo en los entrenamientos. No tiene minutos en las piernas, pero tiene velocidad, tiene calidad y ayer estuve hablando con él. Le dije que en su carrera siempre ha jugado al 50% y no es posible. Tiene que ir a full, entrenarse fuerte, jugar con intensidad muy alta. No es posible que juegue al 50%. Tiene que hacer más y pienso que lo puede hacer aquí. Tiene calidad, tiene la moto, cuando va en velocidad es imparable. Puede ayudar mucho", decía Gattuso.

La otra gran novedad en la lista es la presencia de José Luis Gayà. El capitán regresa al equipo después de cumplir sus cuatro partidos de sanción. Marcos André se ha recuperado de sus molestia en el talón y entra en la lista. También, los tocados Hugo Duro y Mouctar Diakhaby.

Gattuso cuenta con tres bajas. El técnico no podrá contar con el sancionado Ilaix Moriba. Tampoco viaja Edinson Cavani. El uruguayo continúa su proceso de puesta a punto al margen de sus compañeros alternando gimnasio y trabajo de campo. El objetivo es tener minutos contra el Celta antes del parón.

Además, es baja Jaume Domènech. Rino ha echado mano del portero titular del Mestalla Emilio para el rol de tercer portero en Vallecas. Además, repiten Cristhian Mosquera y Fran Pérez, ambos en dinámica de primer equipo.