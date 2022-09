Willian José estuvo a un paso de ser jugador del Valencia CF en calidad de cedido. Así lo ha reconocido el propio delantero en unas declaraciones al diario As. El Betis pasó serios apuros para dar de alta a todos sus jugadores en LaLiga y hubo mucha incertidumbre con el brasileño.

"Yo estaba preocupado, no sabía si iba a poder ser inscrito", reconoce el ariete. Y es que dos o tres días antes del cierre del mercado el club aún no le había podido garantizar que resolvería su situación. El carioca no es una cara nueva en Heliópolis pero sí se trata de un nuevo contrato, pues el curso pasado estaba cedido y ahora es bético en propiedad.

De esta situación surgió la posibilidad de recalar en Mestalla como alternativa, pues el delantero prefería quedarse en el Betis: "Tuve la opción de irme al Valencia como cedido por un año, pero finalmente todo salió bien porque tenía ganas de seguir aquí". La entidad blanquinegra sondeó el fichaje de otro delantero tras la llegada de Cavani y las salidas de Maxi Gómez y Manu Vallejo, además de la posibilidad de que se marchara Marcos André. Sin embargo no se incorporó ningún otro '9'.