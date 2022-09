Iván Campo pasó como jugador por equipos como el Real Madrid, Alavés, Mallorca, Valladolid, Bolton Wanderers o el Valencia CF. Precisamente, de su llegada al club de Mestalla guarda una anécdota que le marcó para toda su carrera.

“Me quedo con una charla con Luis Aragonés que tuve en el Valencia…”, asegura el defensa vasco en una entrevista con el diario ‘As’. Una charla con el ‘sabio de Hortaleza’ que confiesa siempre ha guardado con enorme cariño.

"Me dijo simplemente: ‘Mira chaval, yo no te he fichado, pero sí que me han dicho que eres muy bueno, así que me lo tienes que demostrar”, explica Campo. Palabras que reflejan fielmente la fuerte personalidad y carácter del técnico madrileño cuando se ponía al frente de un equipo.

"Que un entrenador me dijera eso era la… leche. Y pensé que ese entrenador era la… hostia. Luego tuve la mala suerte de lesionarme de los ligamentos del tobillo y cuando me recuperé, le destituyeron a él”, concluye Campo que ahora, además de colaborar con LaLiga en la junta directiva de la Asociación española de exjugadores internacionales también colabora con un Centro de niños en Bolivia y Santo Domingo a través de una asociación solidaria.