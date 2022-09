El Valencia CF continúa a expensas del futuro más inmediato de Cazoo. El principal sponsor del club anunció la semana pasada que cierra todas sus operaciones en Europa salvo Reino Unido. La empresa decidió retirarse de la Unión Europea un año después de su expansión tras llevar a cabo una revisión estratégica de su negocio. "La gerencia concluyó que el curso de acción correcto es que Cazoo ahora se concentre exclusivamente en su principal oportunidad en el Reino Unido", recitaba la nota de prensa oficial emitida por la empresa.

En cualquier caso, desde el Valencia CF mantienen la calma porque hay un contrato en vigor que les protege. El acuerdo se firmó para las próximas dos temporadas con opción a una tercera, en las que Cazoo abonará cuatro millones de euros más variables en cada una de ellas. Y, por supuesto, la intención del club es que nada altere dicho acuerdo y que la relación entre ambos dure, como mínimo, dos campañas contando la actual. La entidad de Mestalla es plenamente consciente del problema, pero todavía no se ha puesto en contacto con ellos para abordar la situación.

Patrocinador de varios clubes europeos

El Valencia no es el único club que podría sufrir las consecuencias de la retirada de Cazoo. La empresa británica de automóviles es el principal sponsor de más equipos importantes en Europa. En España, de hecho, patrocina a la Real Sociedad. En Inglaterra, a Everton y Aston Villa, aunque estos no corren peligro, pues el comunicado especifica que no abandonarán la actividad en Reino Unido. En Francia patrocinan al Lille y al Marsella, en Italia al Bolonia y en Alemania al Friburgo. Además, también aparecen en la camiseta del Baskonia, equipo de la Liga Endesa.