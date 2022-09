El Valencia CF disputa mañana a partir de las 18:30 horas el partido correspondiente a la jornada seis ante el celta de Vigo. El equipo de Gattuso buscará la tercera victoria de liga antes del primer parón de selecciones. Para ello, el técnico italiano todavía tiene varios frentes abiertos para armar el once titular.

Cavani debutará mañana en Mestalla. El uruguayo lleva dos semanas entrenando en Paterna buscando alcanzar su tono físico óptimo y Gattuso ha confirmado que el uruguayo estará con el equipo ante el Celta: "Cavani está bien. Mañana será el hombre del partido, está con nosotros. Vamos a decidir si puede jugar desde el primer equipo pero seguramente estará en el equipo. Ha entrenado bien toda la semana". Gattuso, además, comentó entre risas lo que espera del '7' del Valencia: "Espero que marque (risas). Cuando está bien siempre ha marcado. Es un jugador con una experiencia increíble y un gran corazón".

El jugador, por cierto, no irá convocado con Uruguay a pesar de encontrarse bien. Gattuso explicó que se trata de una decisión consensuada por todas las partes pero tomada por el propio Cavani: "No va con su selección, estará con nosotros, lo ha hablado con el seleccionador. El jugador ha decidido quedarse aquí".

Yunus, muy difícil

La otra incógnita en el once es la de Yunus Musah. El norteamericano es un fijo para Gattuso pero esta semana ha reportado unas moelstias musculares y el míster ha confirmado que hoy tampoco ha entrenador con el grupo: "Tiene una pequeña molestia. No es muy grande pero hoy no se ha entrenado. A nivel clínico tiene una pequeña lesión, lo hablaremos después".