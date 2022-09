Gennaro Gattuso habló de algunos nombres propios en su rueda de prensa previa al partido contra el Celta de Vigo. Entre ellos de Iago Herrerín, la cara nueva de esta semana. El guardameta vasco está entrenando con el equipo a prueba y en los próximos días la entidad decidirá si lo contrata como sustituto de Jaume Doménech.

Rino destacó que los quince días sin partidos que vendrán tras el Celta serán decisivos: "Entrenará otra semana con nosotros y después decidiremos". En cualquier caso, descartó que el posible fichaje de Herrerín implique una falta de confianza en Cristian Rivero. Y es que aún "no se ha decidido si es el segundo o el tercer portero".

Para el italiano la clave es la experiencia, pues el de Gandia solo ha disputado un partido en Primera. "Cuando perdimos a Jaume perdimos a un portero con experiencia. Estamos intentando fichar a un portero que conoce LaLiga y tiene experiencia, me gustaría fichar a un portero con experiencia", explica. En cualquier caso, esto no quiere decir que Herrerín vaya a estar por delante de Rivero: "No quiere decir que vaya a ser el segundo, eso lo decidiré en el entrenamiento. Pero en este momento hemos perdido a un portero que tenía mucha experiencia y quiero fichar a un portero que tiene mucha experiencia".

Por otro lado, Gattuso lamentó algunos de los comentarios sobre el físico del meta bilbaíno: "He leído muchas cosas esta semana y pienso que no es respetuoso hablar de que está gordo. Tiene un físico particular y han sido tres meses sin entrenar".