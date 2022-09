El Valencia de Gennaro Gattuso se traicionó a sí mismo en Vallecas y esa imagen no se puede repetir más. Y menos en Mestalla delante de la afición. Esa ha sido la consigna del italiano durante toda la semana de trabajo en la ciudad deportiva. El equipo perdió contra el Rayo Vallecano la intensidad y el fútbol de las cuatro primeras jornadas y eso es motivo para la preocupación en el vestuario. El técnico sigue enfadado. Y los jugadores también. El objetivo del equipo es recuperar las señas de identidad perdidas y volver a la senda de las victorias con la tercera de la temporada.

Todavía no es una final, pero casi. El Valencia necesita recuperar sus buenas sensaciones antes de marcharse al parón liguero. No es lo mismo cerrar el primer tramo de competición con un balance de 9 puntos sobre 18 que un peligroso 6 de 18 que dejaría al Valencia descolgado de los puestos europeos y medio ahogado en un mar de dudas. El equipo firmó el peor partido de la temporada en Vallecas y no puede permitirse el lujo de despertar los viejos fantasmas del pasado. Hay que ganar y eso pasa por parecerse al Valencia que goleó al Getafe, ganó al Girona y mereció más contra el Atlético de Madrid y el Athletic Club. Está prohibido dar otro paso atrás. Hoy más que nunca toca jugar a «full», como dice Rino y volver a ser ese equipo vertical que da buen trato al balón y le gusta crear superioridades numéricas. Por la cabeza del entrenador y los jugadores solo pasa irse al parón de selecciones internacionales con un buen sabor de boca y, algo todavía más importante, con el convencimiento de que el equipo sigue por el buen camino.

El Valencia de Gattuso fue un equipo muy reconocible, intenso y con las ideas claras en Mestalla en sus tres primeros partidos de la temporada y quiere seguir haciéndose fuerte en casa. Lo necesita. Mientras tanto, el valencianismo sueña con otro partido como el de la goleada (5-1) a Getafe. La gran esperanza se llama Edinson Cavani. El delantero está preparado físicamente para debutar como jugador del Valencia. Mestalla se frota las manos. Hacía mucho tiempo que no estaba ilusionada por un fichaje. El uruguayo llevó la locura en su acto de presentación y fue ovacionado en el palco de autoridad, pero la grada quiere empezar a celebrar sus goles. Y hoy es el día. El charrúa ha trabajo duro en las tres últimas semanas (las dos primeras en solitario y la última con el grupo) y tiene hambre de competición. Lleva más de tres meses sin jugar y la lógica invita a pensar que podría empezar el partido desde el banquillo, pero el Matador no descarta nada. Tampoco Gattuso. Mestalla y sus compañeros lo esperan con los brazos abiertos porque es un jugador con mucha experiencia, con más gol, que marca la diferencia y que puede hacer mejor a todos.

SIN YUNUS

La «pequeña lesión» de Yunus Musah obligará a Gattuso a hacer cambios en el centro del campo. Hugo Guillamón y Nico González son fijos en el trivote. El tercer mediocentro puede ser André Almeida. El portugués firmó la asistencia de gol de Vallecas y pide sitio en el once titular. La otra opción es un Ilaix Moriba que vuelve después de cumplir su sanción. No hay más alternativas en la plantilla. El resto del equipo puede ser el mismo que cayó derrotado contra ell Rayo con Samuel Lino y Samu Castillejo en las bandas y sin cambios en la línea de cuatro.

El Celta de Vigo también llega con urgencias después de su última abultada derrota ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El Chacho Coudet recupera al centrocampista Óscar Rodríguez, titular en las tres primeras jornadas hasta que una lesión muscular le obligó a parar. El ex del Sevilla apunta al once titular, del que se caería un Carles Pérez, al que le está costando entrar en el equipo. El Celta se aferra al gran momento de forma de Iago Aspas con ganas de reivindicarse después de quedarse fuera de la convocatoria de Luis Enrique. El de Moaña volverá a estar acompañado por el noruego Larsen. A sus espaldas debería mandar Fran Beltrán, antes que por el joven Gabri Veiga.