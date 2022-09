Edinson Cavani se mostró ante Mestalla en su primer partido con la camiseta del Valencia CF y lo hizo desde el inicio. Tras la preparación particular que el club le había preparado para volver a los terrenos de juego, Gennaro Gattuso optó por contar con el ariete desde el primer minuto. Una decisión que el feudo valencianista agradeció, por ganas e ilusión que depositan en el nuevo ‘7’.

Aunque, tras mucho meses parado sin competir, no iba a ser nada fácil volver a calzarse la botas y salir a disputar un partido de primera división con la intensidad que le caracteriza. A todo ello se le sumó también la poca productividad ofensiva del equipo durante el partido, que tan solo aumentó tras la roja que vio el conjunto celeste, con ocasiones casi a cuentas gotas, produjo que el delantero no entrara mucho en el juego y no se luciese ante su nueva afición.

A pesar de todos los obstáculos que tuvo que sortear con el paso de los minutos, Cavani no dejó de intentarlo. Ofreció líneas de pase para la salida de balón y la gran mayoría de los que pasaron por sus botas tuvieron un receptor claro, dejando un porcentaje de acierto de pases con 10 de 11, ni más ni menos que un 91%. El físico le aguantó hasta el minuto 71, cuando fue sustituido por Marcos André y recibió una sonora ovación de la grada que devolvió con aplausos.

Es un salto de calidad a la plantilla y, aunque frente al Celta no se pudo ver, su presencia dentro del terreno de juego se nota y más aún en un equipo tan joven como es el del Valencia cuenta mucho. El charrúa puso la jerarquía y la experiencia al servicio de Gattuso y así se vio reflejado en el verde de Mestalla, dialogando con González Fuertes y siendo el hombre fuerte del equipo junto al capitán José Luis Gayà, entendiendo los tempos del partido y sabedor de cómo actuar en cada momento.

A pesar de no ver portería, el ‘Matador’ tiene hambre de gol y así lo hizo entrever en la tarde ayer con movimientos, buscando el espacio tras los centros laterales, pero sin suerte para embocar el esférico en la portería de Marchesín. Edinson tiene mucho que trabajar aún y mucho que ofrecer. Lo que mostró en los primeros minutos que disputó con la casaca valencianista es tan solo una parte de lo que el delantero puede ofrecer al nuevo Valencia de Gennaro Gattuso, que junto al uruguayo quieren volver a ocupar puestos de Europa y luchar por cosas grandes esta campaña de LaLiga.