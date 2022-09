Polémica en el Valencia-Celta. Con 1-0 en el marcador, Lino cayó dentro del área del Celta. Mestalla vibró al considerar que se había pitado penalti a favor. Pero no. González Fuertes señaló falta del jugador brasileño del equipo local al considerar que había simulado su caída.

Lino no podía creerse la decisión del colegiado. Tras marcharse de Aidoo, el central ghanés golpeó en su tobillo, desestabilizándolo y haciéndole caer al suelo. En las repeticiones se aprecia. El colegiado, que desde su perspectiva vio simulación, no dudó en señalar la falta a favor del Celta. El VAR no entró a valorar el penalti.