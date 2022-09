Layhoon Chan, Gennaro Gattuso y Miguel Ángel Corona tomaron ayer por la mañana un vuelo rumbo a Singapur para reunirse cara a cara con Peter Lim. La presidenta, el entrenador y el secretario técnico tienen una cita con el máximo accionista a su llegada al país en su despacho de trabajo. El propietario, a diferencia de lo que pasó con José Bordalás y Javi Gracia las dos últimas temporadas, propuso la reunión con el italiano por voluntad propia aprovechando el primer parón liguero de la temporada.

Así lo confirmaba el propio Rino en la sala de prensa de Mestalla después de la goleada al Celta. «Voy a escuchar, a ver qué opina de mí en estos meses que llevo aquí. Hablaremos de lo que está bien y mal. Voy a escuchar que dice el dueño, no me gusta, pero me toca ir. El dueño quiere hablar conmigo, es quien ha pedido la reunión y con gran respeto y humildad voy», confesó. «Tengo tres días libres para estar con la familia y voy a viajar a Singapur para hablar con Peter Lim. A él no le gusta el móvil. Es un honor para mí, mi mujer no está contenta, pero tengo que ir», bromeaba días antes cuando dio la noticia él mismo de su reunión con el dueño.

Muchos son los puntos que hay encima de la mesa en esta reunión estratégica con el máximo accionista. El principal: hacer una valoración del rendimiento del equipo durante el primer mes de competición. Gattuso se ha presentado en Singapur con un balance de 9 puntos sobre los 18 posibles en las seis primeras jornadas de LaLiga. El técnico está cumpliendo numéricamente, pero su verdadero aval de momento son las sensaciones. El equipo ha competido en cinco de los seis partidos siendo fiel a las señas de identidad de Gattuso. Solo un lunar: Vallecas. El Valencia es un equipo reconocible con una identidad propia y esa es la mejor noticia de este arranque liguero.

Otro de los puntos en el orden del día es la valoración del mercado de fichajes y del rendimiento que están ofreciendo los jugadores que incorporaron en verano: Edinson Cavani, Justin Kluivert, Samu Castillejo, Samuel Lino, André Almeida, Ilaix Moriba, Nico González y Cenk Özkacar. Rino está consiguiendo que los refuerzos crezcan individualmente y cada día sumen más al colectivo. No hay mejor señal que esa. Los ‘nuevos’ se han enchufado al equipo y han encontrado gracias al entrenador un contexto favorable para que exploten sus condiciones. La juventud de momento no les está pasando factura. El único fichaje que de momento no está rindiendo es el joven central turco. Cenk llega al parón con cero minutos y con la etiqueta de último central. Incluso por detrás del canterano Cristhian Mosquera (53 minutos en LaLiga).

También habrá tiempo para hablar de planificación deportiva con un tema estrella encima de la mesa: las renovaciones. Gattuso dejó clara su opinión el sábado: «El club ya está hablando de estos problemas y el club sabe que muchos jugadores no están renovados y cuando terminen la temporada han de renovar. El club lo sabe. El club sabe todo ya», explicaba. Layhoon llega a la reunión con Lim con las renovaciones pactadas de Hugo Guillamón (hasta 2026), Giorgi Mamardashvili (hasta 2027) y Jaume Domènech (hasta 2025).

La renovación de José Luis Gayà coge forma por la predisposición de las dos partes, pero las negociaciones siguen abiertas. No hay nada cerrado. Lim tiene la última palabra para hacer oficial las tres primeras y dar un último empujón a la del capitán. La presidenta también aprovechará el viaje para poner al propietario al día de todo lo relacionado al nuevo estadio.