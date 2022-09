Nico González, centrocampista del Valencia CF cedido por el FC Barcelona, ha hablado de sus primeros meses en Mestalla. En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio durante la concentración de la selección española sub-21, ha tocado temas variados como su relación con Gattuso, su posición preferida y la cláusula del miedo.

Ahora está centrado en los partidos con la Rojita, que el próximo verano afrontará el Europeo, pero reconoce que está "muy feliz" en València. "Los resultados están llegando, sobre todo en casa, y creo que estoy jugando a un buen nivel, eso es lo importante", afirma. Además, está satisfecho con el peso del que goza en el equipo: "Llevo poco más de cinco semanas, acabo de llegar y todos los partidos que vaya jugando es positivo. No esperaba llegar y el primer día salir titular. Todo requiere una adaptación y estoy contento con los minutos que estoy teniendo, espero seguir teniendo oportunidades".

Gennaro Gattuso como entrenador

No sorprendió que lo primero que dijera sobre Gattuso fuera que la intensidad es el aspecto en el que más insiste. "A nivel de juego él quiere que tengamos el balón, dominemos al rival, estemos constantemente atacando... dominar el partido y mucha intensidad defendiendo", añade. Además, confiesa que su figura impone: "No solo a nosotros, también a los rivales, hay mucho respeto hacia él y eso siempre es muy bueno".

Al hilo del técnico italiano, surgió la anécdota de cuando Rino se enfrentó a Fran, padre de Nico, en la histórica goleada del Deportivo al Milan. "Mi padre marcó en ese partido mítico en Riazor y me lo ha recordado muchas veces. Gattuso me comentó la primera semana que se acordaba de jugar contra él, pero ese partido no lo mencionó", dijo entre risas. "A mi padre no le gusta mucho que le vea ni yo ni mi familia porque le da cierta vergüenza. Cuando llegué a Barcelona estaban haciendo un partido del Dépor en el Camp Nou y mi padre quería que quitáramos la tele. Aunque no lo parezca es un poco vergonzoso y a mí también me da un poco de vergüenza cuando me veo repetido, me estoy acostumbrando pero verte a ti mismo jugar es un poco extraño", apuntó también.

Aunque Rino "era un tipo de jugador que en el Barça no hay muchos", el centrocampista reconoce que le está enseñando mucho: "La intensidad y la agresividad que tiene que tener un mediocentro defensivo me lo está transmitiendo y es importante aprenderlo". Nico está convencido de que sacará mucho provecho de esta temporada: "Sin duda que me servirá mucho, también para aprender cómo funciona el fútbol en otros sitios. Hay muchos jugadores que les cuesta adaptarse al Barça porque hay pocos clubs que se juegue parecido. Adaptarse y entender otro tipo de fútbol es bueno para mí para crecer como futbolista".

Su salida del Barça y la cláusula del miedo

Por otro lado, revela cómo 'negoció' con Xavi su salida: "El año pasado tuve menos oportunidades y creía que este año iba a ser igual. Tenía ganas de tener más continuidad dentro de un equipo de Primera, encima en un equipo como el Valencia que seguro que lucharemos por estar arriba. Yo lo que buscaba eran minutos y oportunidades para seguir creciendo como futbolista. "Tuvimos dos conversaciones. Una cuando llegué del verano, que quería saber cuál era mi situación. Él prefería que me quedase pero viendo que iba a haber muchos medios volví a hablar con él para transmitir que yo creía que debía irme y lo entendió perfectamente. Me ayudó mucho al darme la confianza de que estaba tomando una decisión correcta".

Nico, sin embargo, lamenta tener la cláusula del miedo: "Es evidente que es seguramente el partido que más ilusión me haría jugar. No solo son mis compañeros, también mis amigos. Pero también entiendo la postura del Barça, entiendo la situación y al final fue una negociación entre el Valencia y el Barça y llegar ese acuerdo. Ojalá pueda solucionarse y acabar jugando, lo veo complicado, pero me haría mucha ilusión jugar contra el Barça". Uno de sus excompañeros ya viene de quedarse sin jugar ante el club de la ciudad condal: "Collado no sabía si la tenía, Abde sí que había hablado con él y me había dicho que también le habían puesto la misma cláusula. Se intentará buscar una solución pero hay un acuerdo ya y a priori hay que respetarlo".

Prefiere jugar de mediocentro defensivo

Por otra parte, habló de su demarcación preferida: "Donde más cómodo me siento es de mediocentro defensivo. Es cierto que no he tenido muchas oportunidades en Primera para jugar ahí pero es donde más he jugado en categorías inferiores y donde más cómodo me siento".

En este sentido reconoce que Sergio Busquets es un referente: "Lo que más he aprendido de él es a nivel táctico, que es un superdotado. Siempre está muy bien posicionado, no tiene tanta velocidad pero siempre está en el lugar correcto para llegar al balón antes que nadie. Es lo que más tengo que seguir mejorando y aprendiendo, sobre todo, de él".