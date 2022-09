José Luis Gayà ha sido preguntado por su renovación en la rueda de prensa que este mediodía ha ofrecido en la ciudad del fútbol de Las Rozas como internacional de la selección española. El de Pedreguer no quiso profundizar y, visiblemente cansado de las mismas cuestiones de siempre sobre su futuro, dejó clara su postura: "Siempre lo he dicho, no hace falta que lo repita cada vez". Su única opción es renovar en el Valencia.

La negociación de Gayà coge forma y va por buen camino como publicó SUPER, pero a diferencia de otras todavía no está acordada (Hugo Guillamón, Jaume Domènech y la ya oficial de Giorgi Mamardashvili) Las negociaciones continúan y la predisposición de las dos partes es máxima. Nadie pone en duda que el único camino posible es renovar. El jugador quiere seguir defendiendo el escudo de su equipo por encima de todo y el club está dispuesto a hacer un esfuerzo económico como ya ha demostrado en su última propuesta para que el ‘14’ continúe siendo la bandera de este Valencia.

El capitán también reconoció que ha tenido que ser "muy duro mentalmente" por la sanción de cuatro partidos que ponía en riesgo la llamada de Luis Enrique. "Tenía esa duda, he tenido que ser muy duro mentalmente, pero sabía que tenía que dar lo mejor de mí. El míster me ha dado la confianza y estoy super agradecido y con ganas de demostrar. Estoy muy feliz. La última vez no vine, pero en los últimos tres años siempre he contado con la confianza del míster".

Respecto a sus aspiraciones de Mundial, no quiere lanzar las campanas al vuelo. "Lo de ir al Mundial no se sabe. Por lo tanto, en mi cabeza está hacerlo de la mejor manera posible con España y en los ochos partidos de Liga. En mi cabeza está dar el máximo. Nos estamos jugando jugar una Final Four. Tenemos que olvidarlos del Mundial y concentrarnos en estos dos partidos". Su competencia en el lateral izquierdo es brutal: "Siempre que he venido aquí lo he hecho bien. Sé que no me puedo relajar, muy agradecido al míster. Para mí, esto ha sido muy importante".

Por último tuvo buenas palabras para su compañero en el lateral izquierdo Jordi Alba: "Con Jordi me llevo muy bien. Es una relación de amigos desde hace tiempo. Lo veo con ganas, como siempre es él: animando a los compañeros. Es un capitán ejemplar y estoy muy contento de compartir puesto con él en esta concentración. La confianza del míster está ahí y tenemos que demostrárselo".