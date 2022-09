José Luis Gayà fue preguntado por su renovación en la rueda de prensa que ayer ofreció en la ciudad del fútbol de Las Rozas como internacional de la selección española. El de Pedreguer no quiso profundizar y, visiblemente cansado de las mismas cuestiones de siempre sobre su futuro, dejó clara su postura: "Siempre lo he dicho, no hace falta que lo repita cada vez". Su única opción es renovar en el Valencia.