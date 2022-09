Nico González es una de las caras nuevas con las que cuenta el Valencia CF para esta temporada. Sin embargo no es propiedad del club, sino que es uno de tantos futbolistas que han llegado cedidos a Mestalla en los últimos años. El gallego pertenece al Barcelona, aunque volvió a admitir que fue él mismo quien le pidió a Xavi Hernández que le dejara marcharse cedido al Valencia CF.

"No fue fácil salir de Barcelona", admitió Nico en 'El Larguero' de la Cadena SER. Sin embargo, el '17' del Valencia reconoció que está "muy feliz en València" y que hizo "lo correcto y he ido a un sitio perfecto (Valencia) para desarrollarme. Creo que cualquier equipo de fútbol es distinto al Barça. Pero supongo que cada vez que te mueves necesitas ese periodo para adaptarte".

El gallego comentó que podría haberse hecho un hueco en la plantilla actual del Barça, pero no todo dependía de él: "Tenía sitio en el Barcelona. Ha habido menos jugadores en el medio campo que cuando me fui. Pero tampoco es una decisión que he tomado yo".

A modo de anécdota, Nico fue preguntado también por si existe alguna posibilidad de verlo jugando en el Real Madrid en un futuro, y su respuesta fue rotunda: "No, desde pequeño he sido del Barça. Estoy muy feliz en Valencia, he sido muy feliz en el Barça y no creo que acabe en el Madrid".

Nico, más pivote que interior

Nico admitió, además, que está más acostumbrado a jugar de pivote que de interior, que es la posición que desempeña en el Valencia. "¿Un buen mediocentro? ¿Un gran medio centro? Llevo toda la vida jugando de pivote, estoy más acostumbrado a eso que jugar de interior", concluyó.