Edinson Cavani es plenamente consciente del club al que ha llegado. El uruguayo, además, llega con el cartel de veterano del equipo y, uno de sus objetivos, será el de ayudar a sus compañeros con su experiencia. "Es un club histórico, que tiene una historia rica de trofeos y títulos. La grandeza de los clubes es eso. No es fácil ganar, hay que trabajar mucho. Pero sí se puede lograr llegar a competir y eso depende mucho de la energía que se pueda crear en la gente, en el club, en los entrenadores y en el equipo. Cuando todo eso va en una dirección todo se simplifica", explicó el charrúa en una charla con Miguel Ángel Bossio, embajador del Valencia CF.

El nuevo '7' valencianista recalcó que una de las claves para que el equipo funcione este año es el buen ambiente y la energía que deben crear: "No hay cosa más bonita que formar parte de un grupo y darlo todo. Que cada uno de todo de sí mismo. Lo bonito del fútbol es los recuerdos que te quedan cuando hay un vestuario sano, de seres humanos buenos de corazón, así es mas fácil porque se empieza a sentir la conexión".

Cavani concluyó afirmando que, para que un equipo alcance el éxito, no siempre es necesario que esté conformado por jugadores contrastados en la élite: "Yo llevo ya muchos años y me ha tocado vivir muchas cosas. Muchas veces escuchas a grandes leyendas del fútbol y cuando hablan de compañeros que le han marcado se nota esto. Además hay muchos ejemplos de equipos que han peleado copas del mundo Champions que no están conformados por grandes estrellas, pero sí de grandes seres humanos. Yo creo que esa es la forma de apostar por grandes objetivos".