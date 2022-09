Cenk Özkacar vuelve al Valencia con el contador de minutos a cero. El central no participó en la derrota (2-0) de Turquía contra Islas Feroe en partido correspondiente al grupo C de la UEFA Nations League con goles de Davidsen y Edmundsson. El internacional turco, convocado de urgencia por el seleccionador nacional Stefan Kuntz por culpa de una lesión de última hora en la lista, se vuelve de vacío de su selección. El central llegó a València, cedido por el Olympique de Lyon, con ganas de crecer como futbolista, pero de momento no ha disputado ningún minuto en lo que va de temporada. Ni con la selección ni con el Valencia. Gennaro Gattuso todavía no le ha dado ninguna oportunidad en las cuatro jornadas en la que ha estado disponible. Fue suplente y se quedó todo el partido en el banquillo contra Celta, Rayo, Getafe y Atlético de Madrid. Mouctar Diakhaby, Eray Cömert, Gabriel Paulista y hasta Cristhian Mosquera están por delante. Cenk tendrá que esperar.

El Valencia vuelve al trabajo esta tarde a las 18:30 horas en la ciudad deportiva de Paterna. Gattuso está pendiente del lesiondo Yunus Musah. Se espera que los también tocados Hugo Duro, Samu Castillejo y Marcos André se incorporen al grupo a lo largo de la semana. Mientras tanto por Europa, Giorgi Mamardasvili juega en la noche de este lunes (20:45 horas) contra Gibraltar después de su exhibición frente a Macedonia del Norte.