La selección española se juega esta noche en el Estadio Municipal de Braga la clasificación para la Final Four de la UEFA Nations League que se disputará en el verano de 2023. La derrota del sábado contra Suiza ha convertido el Portugal-España en un todo o nada de noventa minutos. El combinado luso parte con ventaja porque afronta la última jornada como líder del grupo 2 de la Liga A con dos puntos más que la Roja. Las cuentas son muy claras. Si los de Luis Enrique ganan será campeones de grupo y se clasificarán directamente para la fase final. Sin embargo, un empate o una derrota en Braga daría el pase a Portugal.

Los valencianistas José Luis Gayà y Hugo Guillamón vieron la derrota contra Suiza desde el banquillo de La Romareda. Ninguno disfrutó de minutos en Zaragoza. Por eso los dos han viajado a Portugal con ganas de ayudar al equipo en el campo. Gayà tiene más opciones de ser protagonista. El plan de Luis Enrique antes del tropiezo inesperado del sábado era repartir los dos partidos de esta ventana internacional. Uno para Jordi Alba y otro para Gayà. El lateral izquierdo del Barcelona fue el elegido contra Suiza y todo apunta a que Gayà saldrá de inicio contra los portugueses. Mientras tanto, Hugo espera su oportunidad en el centro de la defensa después de la última actuación de la pareja Eric García-Pau Torres. Su ‘competidor’ Diego Llorente fue uno de los descartes el sábado. Lucho tiene la última palabra.

Gayà y Hugo están preparados para asumir responsabilidad. Como en el Valencia. España está obligada a ganar a la favorita del grupo en la última jornada para conseguir el billete a la Final Four. Y eso es algo que la Roja ya hizo en la última edición de la UEFA Nations League contra Alemania, en La Cartuja de Sevilla y con Gayà en el campo días después de romperse una ceja que prácticamente lo descartaba para el partido. No fue así. Aquella noche España goleó (6-0) a los germanos con dos asistencias suyas a Ferran Torres y Mikel Oyarzabal. La historia tiene que repetirse. Aunque España no gana en Portugal desde hace 19 años. Hay que remontarse el 6 de septiembre de 2003 con el debut de un jovencísimo Fernando Torres y goles de Etxeberria, Joaquín y Tristán. El reto deportivo es muy exigente, pero para Gayà no hay imposibles.

Por difícil que parezca, José y Hugo no saben lo que es perder con la absoluta. Guillamón cuenta sus partidos por goleadas: 4-0 a Lituania con tanto incluido y 5-0 a Islandia con asistencia de gol a Álvaro Morata. Ambos amistosos. Sorprende mucho más en el caso del capitán porque acumula 17 partidos oficiales desde que debutó en septiembre de 2018. Con José en el campo la selección española de Luis Enrique y Robert Moreno nunca cayó derrotada. El de Pedreguer puede presumir de un impecable balance de doce victorias y cinco empates durante más de cuatro años. Por ejemplo, no estuvo presente en las últimas derrotas contra Suiza, Francia, Suecia e Italia en las semifinales de la Eurocopa del verano pasado. Hoy espera su momento. Como también Hugo. Los dos quieren ayudar y, de paso, ganarse un puesto en el Mundial. Un buen partido en Braga, a menos de dos meses para que arranque la Copa del Mundo el 20 de noviembre, sería billete y medio a Catar. El Portugal-España, por todo, es una final.