Thierry Rendall es uno de los jugadores más queridos dentro del vestuario del Valencia CF. Sus inicios en el club fueron difíciles y es que su primer curso a las órdenes de Celades tuvo un papel muy secundario y su rendimiento estuvo lejos de lo esperado por un joven por el que el Valencia pagó 12 millones al Sporting. Malas actuaciones y pitos desde la grada le dañaron psicológicamente. El joven luso reconoció en 'SER Deportivos Valencia' que su primer año en València incluso lloraba en el coche después de entrenar. "En mi primer año aquí tuve que recurrir a un mental coach. Salía de entrenar y me ponía a llorar en el coche. Menos mal que tuve cerca a Gonçalo (Guedes) y Rúben (Vezo). Si no es por ellos, no hubiera seguido en Valencia", afirmó.

Entre otras muchas cosas, Thierry se mostró confiado de que algún día podría ser capitán del Valencia CF, algo que le hace "ilusión", pero es consciente de que actualmente es el séptimo en la línea de sucesión tras los "José, Gabi, Lato, Jaume, Diakha y Hugo. No tengo prisa, tengo contrato hasta 2026". Coincidió poco tiempo con Marcelino, pero más con Celades, Javi Gracia (quien más confió en él) y Bordalás, pero asegura que es precisamente Gattuso "quien quiere jugar al fútbol", asegurando que es un técnico que le beneficia: "Claro que Gattuso ya me ha dado alguna colleja jajajaja... Su idea de juego me favorece, jugábamos así en las categorías inferiores del Sporting de Lisboa. Desde que llegué, es el primer entrenador que quiere jugar al fútbol". Thierry: "Me siento un jugador importante en este Valencia" "Tengo una pierna más larga que la otra, pero lo corregimos con unas plantillas. Gonçalo (Guedes) me dice bromeando que cómo puedo ser futbolista andando como ando", reconoce el portugués, que la temporada pasada llegó a perderse más de una quincena de encuentros oficiales con la entidad de Mestalla. Precisamente al respecto, reconoce su error: "La temporada pasada me faltó experiencia. Quise volver el día del Villarreal, pero aún no estaba bien. Llevábamos siete partidos sin ganar y quería jugar como fuera. Me rompí dos músculos".