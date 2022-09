Solo han pasado unos meses desde que cambiara València por Wolverhampton. Eso no quita para que Gonçalo Guedes siga acordándose de su paso por Mestalla, así como de los amigos que dejó en la plantilla blanquinegra.

El extremo portugués puso punto y final a su etapa en el Valencia después de cinco temporadas. En sus primeros pasos en la Premier League, Guedes ha jugado seis partidos para una asistencia. La realidad es que el equipo del Molineaux no ha empezado la temporada de la mejor manera. Son 17º con solo una victoria en siete partidos.

Guedes echa la mirada atrás

DAZN ha entrevistado a Guedes para hablar de su cambio de aires de este verano. En un extracto de la entrevista que próximamente saldrá a la luz, el portugués destaca la figura de Thierry de su pasado valencianista: “Para mí fue una persona que me ayudó mucho pero llegó en una fase complicada a Valencia... El cambio de entrenador, muchos cambios...venía del Sporting, no había jugado muchos partidos, él era un niño y tenía que afrontar las cosas como son en el fútbol. Para él fue un poco difícil y me siento muy orgulloso. Sé que Rúben (Vezo) y yo le ayudamos mucho”

Precisamente el propio lateral ha contado recientemente y también este verano en Suiza para SUPER, que sus inicios en el Valencia fueron muy duros, pero que ahora nota que la gente “se identifica” con ese cambio.

También su amigo Guedes hace mención desde el Wolves de ese gran rendimiento y crecimiento que está teniendo Thierry: “Todavía hablamos durante todas las semanas. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que hablamos los tres. Estamos siempre en contacto y ahora da gusto mirar lo que está haciendo Thierry. Está haciendo una gran temporada. La gente ya lo mira con otros ojos y eso para mí es un gran orgullo”.