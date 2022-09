Iago Herrerín ya es, de manera oficial, jugador del Valencia CF. En unas declaraciones para VCF Media, el portero vasco ha agradecido "la apuesta del club" hacia él, que le ha permitido regresar a LaLiga: "Era importante para mí volver a la máxima competición, a Europa, que es lo que estaba buscando. Esta oportunidad no se podía dejar pasar".

El guardameta explica que tenía "bastantes intereses del extranjero" hasta que apareció el equipo de Mestalla. "Cuando pasó lo de Jaume, que nadie quiere que sea por una cosa así, me dijeron que podía existir la opción. No se sabía todavía el alcance de la lesión, pero que si era de larga duración existía la opción de venir a probar, primero, y si todo iba bien poder firmar", relata.

Herrerín promete apretar, ayudar y competir

De cara a su incorporación al equipo, el bilbaíno destaca su compromiso y su forma de ser dentro del vestuario: "Nunca he puesto una mala cara por no jugar. Al revés, siempre he intentado apretar y ayudar. Cuando todos los porteros estamos bien y hay mucha competencia es cuando mejor está el equipo. Aquí vengo a apretar, ayudar y competir, que es lo que quiere todo el mundo".

Además, el cancerbero explica que ya conocía a muchos de sus nuevos compañeros y también al club. "Desde el minuto uno, se han portado muy bien conmigo los compañeros, los fisios y todo el cuerpo técnico. Da alegría venir y encontrarte un grupo abierto, que te apoye en todo momento. Estoy contento. Estar aquí es un privilegio", agradece.

Hacerlo lo mejor posible... sin renunciar a un título

El reto de Herrerín en esta etapa es grande: "Intentar hacerlo lo mejor posible y lo bonito sería ganar un título, también quedar lo mejor posible en la tabla". Y en lo personal, volver a sentirse futbolista de élite profesional y recuperar el máximo nivel.

Por último, el futbolista señala que recuerda a una afición que hacía mucha fuerza cuando visitaba Mestalla con el Athletic Club: "Siempre recuerdo el partido de Europa League en el que se puso el Valencia rápidamente por delante y sufrimos mucho. Es una afición que aprieta y eso es bueno. El equipo y el cuerpo técnico lo necesita en todo momento. Creo que es algo que ayuda a superar los malos momentos y a conseguir los objetivos".