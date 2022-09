Jonas Gonçalves es un delantero bastante querido por la afición del Valencia CF. El atacante brasileño empezó con dudas su andadura en el club de Mestalla tras hincharse a goles en el Gremio de Porto Alegre, pero pronto empezó a perforar la portería rival a la vez que acumulaba buenos números también en asistencias. 52 goles y 22 asistencias en 157 encuentros oficiales dieron buena cuenta del internacional brasileño.

Posteriormente, su marcha al Benfica dejó claro que tenía todavía mucho más gol. Todo un detonador que anotó 137 goles y repartió 42 asistencias en 183 con el Benfica. Jonas siempre dijo que fue muy feliz en su etapa en el Valencia CF, pero le quedó una espina clavada. En una entrevista para 'La Grada', el atacante brasileño lamentó el gol ilegal de M'Bia que eliminó al equipo en semifinales de la Europa League: "Creo que me faltó un título con el Valencia, porque eso marca el paso por el club del jugador. Quizá por eso no somos muy recordados. Me acuerdo de esa noche, me acuerdo del ambiente, de la remontada, perdimos 2-0, ganábamos 3-0 y faltando segundos me acuerdo que estaba con Piatti de pie en el banquillo y, luego, cuando el Sevilla marcó, no dábamos crédito. Esa fue una oportunidad de ganar un título. Me acuerdo que también tuvimos la semifinal contra el Barcelona de la Copa del Rey, pero el título que pudimos ganar en esos años fue la Europa League".

Cláusula anti-Sevilla

"Yo tenía un año de contrato. Me pusieron en el mercado con la condición de no ir al Sevilla. Ni yo ni Banega. Banega se fue (previo pago de 2,5 kilos), pero Unai Emery -ya técnico sevillista- me dijo que el Sevilla no quería pagar nada por mí. Hablé con Amadeo Salvo para que me dejara salir libre por mi edad, pensé en volver a mi país y al final me fui a Benfica para seguir jugando en Europa", confesó.

Rechazó ofertas importantes

Ni Banega ni Jonas, lejos por entonces de su mejor rendimiento y escasamente implicados en la dinámica del grupo, entraban en los planes deportivos de Rufete y Nuno Espírito Santo. Jonas acababa contrato en junio de 2015, un año más tarde. Al Valencia habían llegado ofertas procedentes de México y China, que hubieran dejado en las arcas del club 6 y 10 millones de euros respectivamente. Sin embargo, el delantero se negó en rotundo a aceptar ninguna de las dos propuestas.