Gattuso habla sobre Gayà: "La propuesta seguramente llegará. Yo no sé si luego firmarán. No soy representante. Con Gayà estoy seguro porque he hablado con él. Ahora los jugadores tienen que aceptar las ofertas. En estos momentos lo mejor es dar continuidad al proyecto, no se puede cambiar seis o siete jugadores cada año. Yo no hablo por mí, también por Diakhaby. Si se va a cero creo que es un daño para el club. Tenemos que solucionar y trabajar juntos. Cuando Layhoon está aquí me está ayudando mucho en esto"