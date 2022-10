El técnico del Valencia CF Gennaro Gattuso se ha 'mojado' en el tema de las renovaciones. El italiano ha reconocido que es una de las cuestiones que se abordó durante la reunión con Peter Lim en Singapur. El técnico se ha involucrado mucho con la renovación del capitán y habla claro: "Pienso que José no está pensando, pienso que va a firmar. Espero porque sino me matarán a mí (se ríe). Estoy seguro porque he hablado con él". dijo.

Estas eran sus palabras: "Hemos hablado. Pienso que José, nuestro capitán, pienso que está contento, espero, porque el club ha hecho un esfuerzo grande por un jugador grande. Pienso que José no está pensando, pienso que va a firmar. Espero porque sino me matarán a mí (se ríe)."

El técnico también puso encima de la mesa el futuro de los otros tres futbolistas (Jaume ya ha firmado hasta 2025) que acaban contrato en 2023: Hugo Guillamón, Mouctar Diakhaby y Toni Lato. La voluntad de Rino es que se resuelvan todas para "dar continuidad al proyecto" y no tener que cambiar siempre "seis o siete" jugadores.

"Hemos hablado de Diakhaby, de Guillamón, de Toni Lato. De todos lo jugadores que van a acabar del contrato. No soy el representante de jugadores, pero hemos hablado no solo de José, sino de otros jugadores que acaban contrato en la 22-23. La propuesta seguramente llegará. Yo no sé si luego firmarán. No soy representante. Con Gayà estoy seguro porque he hablado con él. Ahora los jugadores tienen que aceptar las ofertas. En estos momentos lo mejor es dar continuidad al proyecto, no se puede cambiar seis o siete jugadores cada año. Yo no hablo por mí, también por Diakhaby. Si se va a cero creo que es un daño para el club. Tenemos que solucionar y trabajar juntos. Cuando Layhoon está aquí me está ayudando mucho en esto".