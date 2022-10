El entrenador del Espanyol, Diego Martínez, afirmó este sábado en la rueda de prensa al partido de este domingo (14:00 horas) contra el Valencia que el equipo, tras el parón liguero, necesita su "mejor versión" ya que tiene la intención de "ganar" después de un inicio de curso claramente gris.

El técnico, antes del entrenamiento en el RCDE Stadium, apuntó que estas dos semanas de competición han servido para poner a punto al grupo a muchos niveles: "Como cuerpo técnico queríamos algo que hemos logrado, que era poner a mejor ritmo a jugadores que tenían pocos entrenamientos y minutos".

Además, el preparador gallego explicó que algunos futbolistas "venían con molestias musculares" y esté parón ha servido "para limpiar estas estructuras". Por otra parte, a nivel táctico, Diego Martínez subrayó que el equipo está en el "inicio de un proceso" y se debe "incidir en todo".

En este sentido, el responsable del banquillo señaló que, pese a que lo más "llamativo" y lo que más "ha lastrado" al bloque han sido los goles en contra, lo principal es reducir la "tasa de errores no forzados". El cuadro catalán ha encajado doce dianas y solo ha dejado en una ocasión la meta a cero.

Diego Martínez, en cualquier caso, también destacó que estas dos semanas han servido para apuntalar los aspectos positivos del equipo: "Debemos potenciar nuestras virtudes y nuestras fortalezas. Que lo que hacemos bien lo hagamos mejor y también durante más tiempo".

El entrenador avanzó que el partido contra el Valencia en el RCDE Stadium no es "una final" ya que "pase lo que pase no será definitivo". Sin embargo, no escondió que se trata de un encuentro "importante" y pidió el apoyo de la afición periquita para amarrar los primeros tres puntos en casa.

Respecto al Valencia, Diego Martínez, que insistió varias veces en mostrar la mejor versión, aseveró que se trata un "gran equipo, muy fuerte y plagado de muy buenos futbolistas". Esto, en su opinión, debe "estimular al grupo para poder competir al máximo".

Por otra parte, preguntado por el central uruguayo Leandro Cabrera, bajo los focos por un error cometido antes del parón y posteriormente convocado por su selección, el técnico desveló que el central, por voluntad propia, indicó que Darder "debía ser el capitán". "Es un acto de generosidad que le honra y dignifica la calidad humana del vestuario", apostilló.