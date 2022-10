Sergi Darder, capitán del Espanyol y uno de los goleadores en el 2-2 ante el Valencia CF, analizó el partido en los micrófonos de Movistar LaLiga. Además de valorar sus sensaciones del equipo 'perico' que reaccionó hasta remontar el 0-1 inicial del Valencia CF se refirió al estilo de juego del equipo de Gattuso.

El capitán del Espanyol elogió al Valencia, aunque tuvo una declaración un tanto desafortunada. "No diré que sea fácil marcarle gol al Valencia", expresó. "Pero si juegan tanto al toque y pierden balón dejan muchos espacios", anotó. Precisamente así llegó su gol, en el minuto 83. Nico, en el medio campo, no controló bien el esférico y cedió. El futbolista 'perico' recuperó la pelota y ante la pasividad de Ilaix, que no hizo por pararlo -siquiera con una falta- disparo sin oposición desde la frontal.