El Valencia CF incumple más de la mitad de los requisitos innegociables que la Real Federeación Española de Fútbol (RFEF) exige para que un estadio pueda ser sede del Mundial 2030, tal y como informó en exclusiva SUPER el pasado uno de octubre. Sandra Gómez, vicealcaldesa de València lo ha confirmado frente a los micrófonos de 'À punt Esports': "De 140 requisitos que la RFEF exige a los estadios nosotros incumplimos 92. No solo es una cuestión de aforo, que también, porque si no llegamos a 60.000, no podremos ser candidatos a acoger una semifinal".

Este medio ya informó de que no solo eran cuestiones relativas al aforo, aunque desde luego sigue siendo el principal foco del problema. Entre las condiciones que debe cumplir la entidad para albergar unos cuartos de final o unas semifinales del Mundial 2030 según los requisitos de la FIFA, está la de disponer de un aforo neto mínimo de 60.000 asientos, algo a lo que se ha comprometido el club por escrito. Esto significa que debe tener un aforo bruto de entre el 10 y el 15 por ciento más. El Valencia, en su proyecto, tiene contemplados 66.000 asientos brutos. Restándole el porcentaje mencionado, el estadio contaría con 59.400 netos (10 por ciento menos) o 56.100 netos (15 por ciento menos). En ninguno de los dos casos llega a los 60.000 asientos netos exigidos por las autoridades. Los compromisos de Meriton para el Mundial 2030 están por debajo de los del nuevo convenio que sucederá a la ATE En cualquier caso, Sandra Gómez explicó que "también tenemos problemas de los servicios que se ofrecen a los espectadores, a los propios equipos, estacionamientos y otras cuestiones que nos pueden dejar fuera de esa competición". La vicealcaldesa también quiso hacer referencia a una nueva promesa incumplida recordando que "no hace tanto se anunció que este fin de semana ya estarían las obras en marcha del Nuevo Mestalla en una reunión entre Anil Murthy y Joan Ribó. Solo hay que dar una vuelta para darse cuenta que sigue parado. Son promesas que no se han cumplido". El estadio incumple 82 de los requisitos que exige la FIFA Tal y como explicó este medio el pasado uno de octubre, todos los requisitos que se incumplen son subsanables dentro de un plazo estimado de ejecución. El informe técnico al que tuvo acceso SUPER confirma la "posibilidad real" de que el estadio cumpla con todos los requisitos dentro de los plazos establecidos.