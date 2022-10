19:59

La Universidad también quita tiempo

"Todos tenemos 24 horas y todas estas cosas (FIFA) me gustan y demás... pero yo intento tener mi tiempo también. Este año quiero acabar segundo y algo de tercero. Voy poco a poco, intentando hacerlo bien, sacando asignaturas y por supuesto con el equipo. Es ingeniería biomédica.

¿Por qué esa carrera?

"Fue algo inesperado. Desde pequeño no lo tenía claro. Cuando se iban acercando los cursos finales del colegio debes decantarte por tu camino. Salió esa opción, me llamó la atención y la cogí sin saber. Esa es la realidad. Dentro me he dado cuenta que me gusta y que quiero seguir ahí"