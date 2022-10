13:34

Requisitos incumplidos para ser sede

Ha sido una información que ha creado una confusión innecesaria. A día de hoy diría que ningún estadio de España ni ninguno de los que se están remodelando cumple con los requisitos de una semifinal de un Mundial. Además se omite que al lado de la columna que dice que no se cumple se indica que se prevé la consecución de esos hitos. Hay más de 41 requisitos que están fuera del perímetro del estadio y no dependen del Valencia CF. También se dice que no hay un helipuerto o un parking para 500 autobuses, eso llegado el momento se cumplirá.