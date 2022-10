EL entrenamiento matinal del Valencia trajo consigo buenas y malas noticias. Yunus Musah volvió a saltar al césped con el resto de sus compañeros con la mente puesta en reaparecer en El Sadar, mientras que Samu Castillejo no piso el césped en el trabajo grupal.

El centrocampista nortamericano estaba siendo de los mejores jugadores del equipo hasta que la lesión le apartó dos partidos de los esquemas de Gennaro Gattuso -y de la selección de Estados Unidos-, pero parece que podrá regresar al equipo contra Osasuna si nada se tuerce. Musah ha completado la sesión de trabajo sin aparentes problemas y ya es uno más de la dinámica. El trivote en el centro del campo necesita de su dinamismo en el duro reto que supondrá luchar por ganar en Pamplona.

Por lo que respecta al extremo malagueño, se tuvo que retirar en el descanso contra el RCD Espanyol por las molestias que ya le habían obligado a jugar haciendo uso de antiinflamatorios y esta semana no ha trabajado con sus compañeros, por lo que no parece que Gattuso vaya a arriesgar con él, más teniendo en cuenta que solo tiene tres extremos. Justin Kluivert apunta al once por vez primera desde que aterrizó.