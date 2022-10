La semana de entrenamientos ha tenido dos nombres propios: Yunus Musah y Samu Castillejo. El primero por haber regresado al trabajo grupal y el segundo por habérselo perdido. Gennaro Gattuso se ha 'mojado' en sala de prensa sobre las posibilidades de ambos de estar en El Sadar, aunque es mucho más optimista con el norteamericano.

"Musah está bien. Esta semana ha ido muy bien y entrenó con nosotros. El dato de la analítica está muy bien y mañana estará para el partido. Castillejo se ha entrenado solo en carrera y pienso que no está para jugar. Mañana lo veremos de todos modos. Haremos un test para ver si puede o no. Esta semana no se entrenó con nosotros", explicó, dejando bajo mínimos las opciones de poder contar con el malagueño, que presumiblemente dejará su espacio a Justin Kluivert.

Yunus venía siendo hasta su lesión uno de los mejores jugadores del equipo y su baja se ha sentido en los últimos dos encuentros. Ahora está de regreso y Gattuso lo celebra: "Estoy muy contento de que Musah se haya entrenado porque para nosotros es muy importante, sobre todo en el cambio de ritmo", explicó.

Kluivert por Castillejo

Será la primera titularidad para el neerlandés y Gattuso le echó un guante, aunque también le realizó una crítica constructiva: "Se está entrenando bien. Tiene calidad para jugar mejor. Debe dar continuidad al juego porque si vemos, es verdad que siempre ha jugado 20/25 minutos. Pero me gustaría verlo más. Cuando juega, juega 5 minutos y luego desaparece, 2/3 minutos y no toca balón. Puede hacerlo mejor. Tiene calidad y puede jugar mejor seguramente", señaló el preparador calabrés.