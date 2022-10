El FC Barcelona de Luis Enrique firmó una de las remontadas más épicas de la Champions cuando le dio la vuelta en el Camp Nou al 4-0 que se llevó en contra de Paris. Nadie lo esperaba, pero el conjunto culé logró remontar con ese último tanto de Sergi Roberto. En el PSG jugaba el ahora delantero del Valencia CF, Edinson Cavani, que ha hablado acerca de lo que supuso para él ese episodio.

En una entrevista con 'Relevo', el ariete uruguayo recuerda ese momento: "La primera vez que fui fue tras la remontada del Barça al PSG. Me afectó bastante y hay cosas que te sobrecargan. En cinco minutos cambió todo lo que veníamos haciendo. Es un golpe tan grande, que no puedes controlar y que, aunque es fútbol, te toca otras partes de tu persona, con síntomas de ansiedad, sudores fríos, me mareaba durmiéndome y ya tenía miedo de dormirme… Me preguntaba: '¿Tengo un problema en la cabeza?", expuso y reconoció que tuvo que recurrir a asistencia psicológica.

Sobre el nuevo reto que se le presenta de triunfar en Mestalla en el tramo final de su carrera deportiva, el charrúa expresó lo siguiente: "Es un equipo nuevo, con compañeros que no conoces, así que se necesita un tiempito. Gattuso me dijo que empezara poco a poco, pero que me veía bien y tenía que jugar. A mí me gustan los desafíos. Claro que en los primeros minutos tenía mucha incertidumbre, pero el entrenador creía que estaba en condiciones para jugar", señaló.