La aventura de Carlos Soler en el PSG no ha empezado todo lo bien que le hubiera gustado. Por lo menos en lo que se refiere a minutos disputados, algo a lo que no parece haber ayudado llegar con la liga ya empezada y sin una pretemporada de aclimatación. El exvalencianista, de 25 años, ha participado con los parisinos en tres encuentros, acumulado 11 minutos. En cualquier caso, el entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, reconoció que el español Carlos Soler "ha jugado poco" desde su llegada al club a principio de temporada, pero lo atribuyó al necesario tiempo de adaptación, que "no se puede comprimir".

"Hay un plazo incompresible de adaptación, con los referentes de la vida familiar, pero también el trabajo diario con sus compañeros, el conocimiento de la liga francesa", dijo el entrenador en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado contra el Reims. Galtier, que indicó que Soler puede participar en ese partido, señaló que tiene previsto utilizarle en una posición diferente a la que tenía en el Valencia. "Juega bien entre líneas, en un centro del campo con tres, pero también puede aportar en un registro más ofensivo. Es capaz de jugar a la derecha, pero sobre todo por la izquierda, porque le gusta más jugar con el pie derecho", señaló.