El ‘overbooking’ de laterales izquierdos en la plantilla se ha convertido en un problema para el Valencia. Gennaro Gattuso ha demostrado en las ocho primeras jornadas que el capitán José Luis Gayà es titular indiscutible y que la segunda opción es Toni Lato. El gran damnificado en los dos primeros meses de campeonato ha sido Jesús Vázquez. El jugador de 19 años ha perdido protagonismo en el equipo de forma peligrosa. No juega desde el 21 de agosto, ha encadenado seis partidos sin minutos y su actual contexto deportivo está poniendo en riesgo su crecimiento como futbolista. Ni progresa ni se revaloriza. Jesús necesita una solución.

La prioridad de Jesús siempre fue jugar en el Valencia, pero el jugador de momento no tiene el espacio que necesita para progresar como futbolista. El canterano, internacional en las categorías inferiores de la selección, necesita minutos para crecer y la realidad es que no los tiene. El club está desaprovechando uno de sus activos de futuro más importantes y está obligado a tomar una decisión en el mercado de invierno. Su salida en calidad de cedido puede ser una de las soluciones. De hecho, según ha podido saber SUPER, Jesús tiene en su contrato una cláusula que obliga al Valencia a cederlo en enero de forma unilateral si no se cumplen unas condiciones deportivas. Jesús fue titular en las dos primeras jornadas frente al Girona (74’) y el Athletic (62’) y desde entonces ha desaparecido contra el Atlético, Getafe, Rayo Vallecano, Celta, Espanyol y Osasuna.

Muchos son los equipos del fútbol español y del extranjero que están pendientes de su situación deportiva y han empezado a llamar a su puerta para conseguir su cesión. Además, hay varios equipos importantes del fútbol europeo que siguen de cerca al futbolista desde hace años y están dispuestos a presentar una oferta de traspaso. Peter Lim, como siempre, tendrá la última palabra en las próximas semanas. El futuro de Jesús será uno de los temas de mercado que se abordarán en la próxima reunión entre Gattuso y el máximo accionista prevista para mediados de noviembre en Singapur aprovechando el parón por el Mundial.

Jesús Vázquez interesó a muchos equipos en verano

Jesús tuvo muchas ‘novias’ en verano. Getafe, Elche y Valladolid presentaron ofertas por el futbolista, pero el Valencia siempre le cerró las puertas. Ramón Planes y Quique Sánchez Flores intentaron hasta el último momento su cesión, pero Gattuso no dio luz verde a su salida. Jesús, y más con la sanción de Gayà, era la apuesta del club y del entrenador en agosto. Dos meses después el escenario ha cambiado. El técnico está muy contento con el rendimiento del también capitán Lato (participó en 7 de 8 partidos) y ha pedido su renovación.

Comparativa con Balde

La situación de Jesús contrasta con la que vive su amigo y compañero de generación (2003) Alejandro Balde. El lateral del Barça se ha convertido en la primera opción de Xavi Hernández (77% de los minutos) por delante de Marcos Alonso y Jordi Alba. El joven de 18 años crece en el campo al mismo tiempo que se dispara su valor de mercado. Algo que no pasa con Jesús. El valencianista necesita una solución.