La leyenda del Valencia CF y campeón del mundo en 1978, Mario Alberto Kempes, habló sobre la actualidad del club en una extensa entrevista concedida a Efe. En ella, ‘El Matador’ elogió a Gattuso, repasó los objetivos de esta temporada y criticó la gestión de Meriton. Kempes reconoció estar «sorprendido» con Gennaro Gattuso. Afirmó el argentino que «nunca hubiese pensado que Gattuso hubiera tenido la forma de pensar de jugar el balón».

Más allá de la sorpresa inicial, el ex jugador valencianista ensalzó al técnico italiano y destacó que «le ha dado el ímpetu que debe tener un equipo como el Valencia, que siempre ha tenido buenos jugadores, de buen manejo de pelota, pero se ha caracterizado más por el grupo, por el equipo».

Además, el ex delanterotambién recalcó la necesidad que tiene el actual Valencia de ‘parecerse’ al carácter que el técnico italiano tenía como jugador. «Gattuso era un perro de presa que te mordía por todos lados en la cancha y le tiene que inculcar eso al equipo, que lo ha perdido un poquito», señaló el campeón del mundo y balón de oro de 1978.

Sobre las opciones que tiene el equipo valencianista de jugar competición europea la temporada que viene, el ex delantero del Valencia se mostró poco optimista y aseguró que ve difícil la posibilidad de llegar a Europa. «Cualquier competición que el Valencia alcance, ya es muy buena, porque hace muchos años que no está en Europa y eso para un equipo como el Valencia no es bueno», apuntó el ex futbolista cordobés.

Además, como es habitual cada vez que habla sobre el Valencia CF, también quiso mandar un ‘recado’ a la propiedad del club: «Había buenos jugadores que marcaban un poquito de diferencia y los han vendido. El Valencia nunca ha sido un equipo vendedor, siempre ha comprado jugadores buenos», recordó ‘El Matador’.

No hay que olvidar que el cinco de febrero de 2017, Peter Lim cesó de su cargo como embajador del Valencia CF a Mario Alberto Kempes por sus reiteradas críticas hacia la gestión de Meriton. Y en esa misma línea, el argentino volvió a cuestionar el modelo de gestión que ha instaurado Peter Lim desde la compra del club en 2014.

Sobre las ventas y la descapitalización de la plantilla, aseguró que «ahora esa es la idiosincrasia de la gente que está a la cabeza del Valencia. Otra vez tiene que empezar a formar un equipo y competir». No le falta razón a Mario Alberto. Y es que el Valencia, desde que es propiedad de Meriton Holdings, se ha quedado fuera de jugar competiciones europeas en cinco ocasiones de siete temporadas, unos datos que no se corresponden con la historia del club.

Este año, tras las ventas de Soler al Paris Saint Germain y de Guedes al Wolverhampton, Gattuso no lo tendrá fácil para alcanzar puestos europeos. No obstante, el técnico italiano, que ha cambiado la mentalidad de un club en horas bajas y tiene enamorada a toda una ciudad, también se ha ganado la confianza de una leyenda valencianista como Mario Alberto Kempes.