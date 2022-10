El casting de Christian Bragarnik para el banquillo del Elche CF después de la destitución de Francisco ha acabado con el regreso de Jorge Almirón al Martínez Valero, una decisión controvertida, pero que es la apuesta del propietario para revertir la situación. El argentino se estrenará este sábado en Mestalla contra el Valencia CF y precisamente al valencianista fue al último equipo al que ganó en su primera etapa al frente del combinado franjiverde.

El balance de Almirón como técnico en España no fue muy prolífico: firmó tres triunfos, nueve empates y nueve derrotas, pero lo cierto es que su aventura empezó muy bien. De hecho en sus primeros cinco partidos perdió uno, empató otro, pero venció en tres. Y fue el Valencia el último equipo que sufrió ese buen arranque, que dio paso a 16 partidos sin conseguir el triunfo y la destitución del entrenador.

Aquel encuentro entre valencianistas e ilicitanos, correspondiente a la séptima jornada en el Martínez Valero, se saldó con un triunfo local por dos goles a uno que tuvo de todo. El Valencia, dirigido por Javi Gracia, cuajó una primera parte verdaderamente floja. El Elche se puso dos cero en el marcador con tantos de Fidel y Josan, gobernando a placer el partido.

En la segunda mitad el equipo se puso las pilas y a pesar de desnudar unas carencias en el Elche que fueron aflorando con el paso de los partidos, no consiguió remontarlo. Toni Lato redujo distancias a falta de un cuarto de hora y al propio lateral de la Pobla de Vallbona le hicieron un penalti muy claro en el minuto 90, pero el colegiado no solamente no revisó la acción en el VAR, sino que castigó al jugador del Valencia con amarilla.

Victoria en la vuelta

El encuentro de la segunda vuelta fue otra historia, ya que aunque el Valencia llegaba con un desgaste enorme después del mercado y con Javi Gracia en pie de guerra con Meriton, los valencianistas pudieron sacar el encuentro adelante y ganar por un gol a cero a los de Almirón, que solamente duró dos partidos más dirigiendo al equipo antes de ser cesado. Los valencianistas tiraron de pragmatismo para que Gonçalo Guedes –centro- y Daniel Wass –remate de cabeza- hicieran las diferencias.