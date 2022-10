Gennaro Gattuso ha descartado a Samu Castillejo y ha puesto en duda la participación de inicio de Hugo Guillamón para el partido de este sábado contra el Elche (16:15 horas) en Mestalla.

El italiano ha reconocido que Hugo se ha incorporado al grupo este viernes, pero no está convencido de que pueda estar al 100% contra el Elche. El técnico, ha asegurado, que el sábado por la mañana hablará con el jugador y tomará una decisión. "Hoy se ha entrenado, ayer se entrenó con nosotros, pero lo veremos mañana. He hablado con él y no me gusta poner a un jugador cuando no está al 100%. Mañana hablaré otra vez con él y decidiremos si se puede o no se puede". Hugo se ha recuperado de sus molestias en la rodilla, está listo para entrar en la lista, pero puede que todavía no para salir de inicio en el once titular.

Con Castillejo no hay dudas. El malagueño no se ha recuperado de las molestias intercostales que le han obligado a perderse los últimos partidos. Tampoco jugará contra el Elche. La idea es que comience a entrenar " a full" la semana que viene de cara a los partidos contra el Sevilla y el Elche. "Tiene esta molestia, no está al 100% y cuando no lo está no me gusta que se entrene con nosotros, si hay jugadores a full el entrenamiento con perdón es una mierda. Bastan dos o tres jugadores que no están a full para que falle el entrenamiento. La semana que viene veremos si se puede entrenar a full con nosotros".

Además de Castillejo, Mouctar Diakhaby y Marcos André son bajas por sanción, además de la lesión por larga duración de Jaume Domènech.