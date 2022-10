Gennaro Gattuso volvió a tocar muchos temas de la actualidad valencianista en la rueda de prensa previa al partido contra el Elche. Entre ellos, algunos nombres propios como Nico González. El centrocampista ha sido noticia esta semana al coger fuerza el rumor de que el Barça podría romper la cesión si no gozaba de oportunidades en Mestalla.

Rino aseguró que "es la primera vez" que escucha esto y apuntó que, además de estar trabajando muy bien, debe seguir toda la temporada: "Tiene un contrato de un año y tiene que jugar con nosotros, esta es la realidad". El preparador italiano comprende que tenga ganas de jugar más: "Tiene 20 años, todos los jugadores quieren ser titulares, en este momento pienso que tiene que trabajar y cuando tenga la posibilidad de ser titular tiene que demostrar".

Además, insistió en que Nico es "un chico muy profesional que siempre se entrena a full y tiene una gran mentalidad". Aunque hay mucha competencia en el centro del campo y el gallego está siendo menos protagonista que otros compañeros en este arranque, Gattuso está satisfecho: "En una plantilla tengo que elegir quién juega pero es un chaval muy serio con grandes cualidades".

¿Posibilidades de quedarse con Lino?

Otro nombre propio de la semana del que habló el transalpino fue Samu Lino, otro de los cedidos. Gattuso aclaró que este no es un asunto suyo porque es propiedad del Atlético de Madrid. "¿A quién no le gustaría que el Valencia no lo fichara? Pero ya tendremos tiempo para hablar de esto, ahora hay que hablar de cómo está jugando", explicó.