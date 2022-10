El Valencia Femenino tenía un partido ‘trampa’ contra el Alhama. El recién ascendido, que todavía no ha puntuado, recibía a las valencianistas en su campo -de fútbol artificial- con la intención de estrenar el casillero a costa de las blanquinegras, que todavía no habían ganado a domicilio. Hasta este domingo. El solitario gol de Berta Pujadas sirvió para vencer y sumar tres puntos que han llevado al equipo a la mitad alta de la tabla clasificatoria de la Liga F.

El equipo fue protagonista y trabajador para superar la defensa planteada por el Alhama. No se pudo adelantar, no obstante, hasta el último minuto de la primera parte. El disparo de Pujadas encontró un aliado en la guardameta, que no blocó bien el esférico y se le coló entre las piernas. En la segunda, las de Andrea Esteban tuvieron la madurez y saber estar suficientes para conservar un importante botín y regresar a Valencia lanzadas para recibir a Las Planas.