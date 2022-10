Jorge Sampaoli y Edinson Cavani coincidirán este martes en el Sánchez Pizjuán. El nuevo técnico del Sevilla y el delantero del Valencia CF tienen una cuenta pendiente desde hace años. El sevillista, entonces seleccionador de Chile, llamó "cagón" al uruguayo en al final del primer tiempo de un partido internacional Urugauay-Chile (3-0) en 2015. Sampaoli buscó al delantero y le gritó en repetidas ocasiones "sos un cagón".

Sampaoli ha sido preguntado al respecto este lunes en la rueda de prensa previa al partido. El técnico ha querido quitarle importancia: "Pasó hace mucho, no tengo cuentas en el pasado. Me he enfrentado en un montón, en eliminatorias, en Copa América... pero es un jugador que tiene un nivel altísimo, un jugador que tiene valentía y fortaleza para ganar un partido solo. Mi respeto y admiración. En esa posición, siempre quieres tener un jugador como él".

El técnico sevillista también se ha referido al Valencia de Gattuso. "El Valencia es un equipo muy agresivo, muy veloz en transiciones, tiene gente muy decidida. Va a ser un partido complejo si no lo jugamos bien, por eso nuestra prioridad es jugar mejor que el rival. Más allá de conocer al rival, tenemos que mejorar nosotros".