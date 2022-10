Gennaro Gattuso nunca deja indiferente a nadie en sus ruedas de prensa. Es claro, directo y muy gráfico. En la previa contar el Sevilla FC no fue una excepción, el preparador italiano fue preguntado por el mal partido de Giorgi Mamardashvili contra el Elche CF y su revelación fue cuanto menos peculiar.

"Giorgi me pidió perdón. Le di una hostia y le dije que no pasa nada. Nos salvó muchos días. Qué lo siento, no pasa nada. Esto pasa en el fútbol, especialmente cuando uno tiene 20, 21 o 22 años. Debe seguir trabajando y tiene la máxima confianza de mí. Hablé con él tras el partido y no puede ser que diga lo siento. De lo siento nada", sentenció Gattuso sobre el guardameta georgiano.

Los errores son humanos y suceden, pero la confianza del entrenador en su portero es total. Este martes volverá a defender la portería del Valencia en el Sánchez Pizjuán, territorio en el que no lo pasó bien la temporada pasada, pero ahora lo hace con el respaldo total del cuerpo técnico.