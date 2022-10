Mario Kempes, leyenda del Valencia CF, analizó el partido del conjunto de Mestalla en el Sánchez Pizjuán que acabó 1-1, en los micrófonos de DAZN. El 'Matador' elogió el buen primer tiempo del equipo valenciano pero lamentó la bajada de ritmo en la segunda parte. Estas fueron sus declaraciones:

Cavani y el partido

"Él ha dicho que prefiere que no le llamen así ('El Matador'), pero a mí no me importa (risas). Yo creo que la primer oportunidad que tuvo el Valencia la aprovechó muy bien. Muy bien el centro de Foulquier, el Sevilla marcó desastrosamente. Y Cavani es un oportunista del gol".

Análisis del partido

"El primer tiempo muy bien, el segundo tiempo desastroso. Falta de constancia, animar más, porque el Sevilla jugando como el primer tiempo.... nadie se imaginaba que pudiera ganar el partido. En la segunda parte, las ganas que mostró, su actitud..."

Elección de Gattuso como entrenador

"A medida que se vayan dando los partidos, de que él encuentra el equipo, cómo se den las rotaciones... Pero lo que mandan son los resultados, vos puedes ser muy buen entrenador pero si no hay resultados... Lo que yo sé es que el vestuario está muy contento, el propietario también. Todo es cuestión de tiempo".