El Valencia CF buscará en el Pizjuán, este martes a las 19:00 horas, hacer 'bueno' el empate ante el Elche CF del pasado fin de semana en Mestalla. Pese a que los hombres de Gattuso merecieron más, acabaron sufriendo ante el colista de la tabla y dando por bueno un punto fruto de la inexperiencia y de no saber 'matar' los partidos cuando están de cara. Ha sido algo habitual, tal y como el propio Rino confiesa, a lo largo de la temporada. El equipo no mantiene el ritmo a lo largo de los 90 minutos y muestra diferentes 'caras'. Falta regularidad y mantener la concentración hasta el final del partido. Solo así, porque "mentalidad no falta" -dice Gattuso- lograrán los valencianistas encadenar victorias.

Enfrente espera un Sevilla 'renovado' con el cambio de banquillo. El regreso de Jorge Sampaoli, tras el cese de Lopetegui, le dio una nueva 'cara' al equipo, que quiere recuperar el rendimiento liguero. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana lograron sumar la primera victoria del argentino, en la visita a Son Moix (0-1). El nuevo entrenador del Sevilla acumulará el cuarto partido en ésta su segunda etapa en el club de Nervión y hasta ahora empató en casa ante el Athletic Club (1-1), ganó el pasado sábado en Mallorca (0-1) y entremedio empató en el campo de Borussia Dortmund (1-1) en la Champions League. Por ello buscará regalar la primera victoria del curso a su afición. Alineaciones probables del Sevilla - Valencia: Sevilla: Bono; Nianzou, José Ángel, Acuña, Telles, Montiel; Gudelj, Óliver Torres, Papu Gómez, Isco; y Rafa Mir. Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Cömert, Gayà; Thierry, Guillamón, Yunus, Ilaix; Lino y Cavani.