Muestran una foto de cuando era infantil

Una época dura. Ahí llevaba greñitas por detrás, que se llevaban mucho. Ahora nos reímos y ya está pero tenía un entrenador que me decía que me las cortara. Mechitas no tanto, me he llegado a hacer cuando era más pequeño un toro atrás cuando eran las fiestas de Pedreguer, pero eso era bastante más pequeño. Ahí las fiestas son muy populares. Las greñas me las planchaba y todo, que el pelo se me rizaba, estaba un poco confundido ahí. Si se vuelve a llevar... pero lo llevaban todos.

Foto de un torneo en el Martínez Valero

Ganamos al Sporting de Gijón en la final, eso es de mi primer año. Ganamos y metí dos goles, hice un buen torneo. Tenía las botas de Ronaldo del Mundial, pero las falsas. Mi madre me acompañaba a la tienda y pillábamos lo que había, esas eran las de Ronaldo Nazario.

Foto de cadete de primer año

Eso es en la Ciudad Deportiva. Ahí ya empezaba a jugar de lateral izquierdo. Había muchos partidos que jugaba prácticamente de extremo. He jugado de todo menos de portero, de central con defensa de tres alguna vez he jugado. De portero me gusta, en Instagram tengo un vídeo de portero con Marcelino, si no fuera por la altura... pero salto bien.

Foto del debut contra el Llagostera

Cayó un diluvio universal, no sé cómo pude jugar ese partido entre el diluvio, el campo, el Llagostera que apretaba. Jugué bien y me dio confianza para seguir creyendo en mí. Esa camiseta la tengo en casa. Estábamos en la charla en el hotel y recuerdo que Pellegrino dijo que íbamos a afrontar el partido como lo iba a afrontar Gayà. Eso ya me dio a entender que iba a jugar, para mí era un partido muy importante y para los otros siendo el Llagostera en Copa podía haber falta de activación, por eso supongo que dijo eso. Diez años ya... ha pasado tiempo. Todo pasa muy rápido, ahora viendo la imagen me acuerdo perfectamente que estaba muy nervioso. Estaba más nervioso cuando tenía que hablar que en el campo. Había veinte periodistas, mezclaba el valenciano y el castellano... al principio le tenía pánico a hablar. Antes todos los días había rueda de prensa y no quería que me tocara a mí. Tenía miedo a decir algo que no tocaba. Es normal cuando eres tan joven, con el tiempo hemos ido mejorando un poco.